День строителя: опыт и технологии объединяются

Ежегодно каждое второе воскресенье августа отмечается День строителя – особый праздник для Казахстана, который берет начало с 1956 года.

Тот исторический период часто называют строительным бумом – возводились сотни предприятий, строились дорожные магистрали, активно осваивалась целина – страна вставала на рельсы комплексного послевоенного развития.

За десятилетия роль строительной отрасли приобрела еще более важное значение. Она является неотъемлемой частью экономики страны и настоящим локомотивом ее развития. Развитие было бы невозможным без людей – компетентных строителей и опытных управленцев. Многие из них прошли долгий и по-настоящему увлекательный путь, начиная с позиции разнорабочего на стройке и вырастая до руководящих должностей.

Фото: заслуженный строитель РК Мухамед-Али Айтмуратов

Один из тех, кто проделал этот долгий путь, – Мухамед-Али Айтмуратов. Его стаж в отрасли перевалил за 30 лет, и он был отмечен нагрудным знаком "Еңбек сіңірген құрылысшы" – "Заслуженный строитель". На своем профессиональном пути он застал и масштабные стройки времен КССР, и строительный бум наших дней. Сегодня Мухамед-Али Айтмуратов – заместитель генерального директора ТОО "Samruk-Kazyna Development". Компания, принадлежащая АО "Samruk-Kazyna Construction", занимается управлением проектами и осуществляет технический надзор.

Опытный строитель с трепетом рассказывает, как на его глазах проектировались и возводились объекты самого разного масштаба – дороги, дома, школы, парки – все то, что делает жизнь комфортной и качественной.

"Невооруженным взглядом видно, как методы и подходы к строительству в Казахстане постоянно совершенствуются, новые материалы и технологии приходят на смену устаревшим", – отмечает наш герой.

Нагрудный знак "Заслуженный строитель"

Сегодня строительный сектор в Казахстане представляет одну из крупнейших сфер экономики, обеспечивая работой порядка 700 тыс. человек, как заслуженных и почетных мастеров, имеющих многолетний опыт, так и молодых и амбициозных специалистов. По словам Айтмуратова, старшие всегда готовы поддержать молодых специалистов, делиться опытом, помогать в развитии. Ведь от преданности делу и профессионализма строителей зависит качество домов, школ, больниц и других жизненно важных объектов.

"Талантливые и преданные своему делу кадры всегда являлись двигателем развития отрасли. Я горжусь тем, что выбрал путь строителя и принимаю его как свою миссию. Строятся не только здания и сооружения, но и будущее страны. Каждый день строители вносят свой вклад в улучшение жизни многих людей, и это наполняет нас гордостью", – говорит Мухамед-Али Махмутович.

Фото: Мухаммед-Али Айтмуратов с сотрудниками "Samruk-Kazyna Development"

Действительно, строительная индустрия имеет огромное значение для общественного благосостояния и экономического потенциала страны, а также является ключевым фактором для достижения национальных социально-экономических целей. Это фундамент страны, который дает огромный мультипликативный эффект. Одно рабочее место способно создать до 8 дополнительных в смежных отраслях.

С 2009 года, вот уже 14 лет, АО "Samruk-Kazyna Construction" вносит свой вклад в развитие строительной отрасли Казахстана. С помощью квалифицированных кадров и богатого опыта компания способствует оптимизации процессов, повышению стандартов качества и обеспечению соблюдения строительных норм и правил.

Фото: АО "Samruk-Kazyna Construction"

АО "Samruk-Kazyna Construction" оказывает значительное влияние на настоящее и будущее строительной сферы, предоставляя работу для многих специалистов. На данный момент в компании трудятся более 200 человек, которые с усердием и профессионализмом реализуют важные и сложные инфраструктурные проекты.

За прошлый год "Samruk-Kazyna Construction" построило и ввело в эксплуатацию более 150 тыс. квадратных метров, а за все время своего существования – более 1,6 млн кв. м жилых и нежилых помещений. В рамках реализации Антикризисной программы были решены проблемы более 3 тыс. дольщиков путем завершения строительства проблемных объектов. Это способствовало стабилизации рынка недвижимости.

Компания активно инвестирует в социально важные и рентабельные проекты. Важным стратегическим направлением в инвестиционной деятельности является строительство и запуск предприятий по производству строительных материалов, направленных на импортозамещение. Это даст мощный толчок развитию национальной строительной отрасли, снижению себестоимости материалов, использованию местной сырьевой базы и созданию новых рабочих мест.

В этом году компания начала реализацию пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа". Его основная цель – решить комплексные проблемы аварийных школ и трехсменной системы обучения, обеспечив при этом порядка 740 тысяч ученических мест. Согласно постановлению правительства, АО "Samruk-Kazyna Construction" определено в качестве дирекции по целевому строительству школ. В период с 2023 по 2025 год планируется построить 369 комфортабельных учебных заведений нового формата, разработанных с учетом современных требований и образовательных потребностей.

"Считаю, что это аванс для нашей компании и доказательство того, что у нас работают самые лучшие, опытные и квалифицированные кадры, и мы приложим все усилия, чтобы оправдать возложенное на нас доверие. Также масштабный нацпроект обеспечит строительные компании и отечественных товаропроизводителей заказами, а обычных строителей – работой и стабильным доходом", – отмечает глава "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов.

Фото: председатель правления АО "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов

Проект имеет огромное социальное значение, предоставляя равные возможности для получения качественного образования всем ученикам, независимо от места их проживания, и гарантируя родителям, что их дети учатся в безопасной и надежной школьной среде. В частности, особое внимание уделяется развитию научно-технических знаний учащихся. Помимо учебных лабораторий по физике, химии и биологии, в планах предусмотрены STEM-лаборатории (Science, Technology, Engineering, Mathematics), которые позволят проводить наукоемкие исследования. Для создания комфортной и инклюзивной среды на каждом этаже школ будут организованы коворкинг-зоны для чтения и досуга. Эти зоны будут способствовать обмену знаний и созданию творческой атмосферы.

"Комфортная школа – это уникальный и приоритетный проект для нашей страны. Я лично контролирую ход его реализации, так как верю в его важную социальную миссию. Уверен, проект способствует развитию интеллектуального потенциала нашей страны. Мы стремимся создать условия, при которых каждый ученик получит возможность качественного образования, а наши школы станут центрами инноваций и творчества. "Комфортная школа" – это инвестиция в будущее страны, которая принесет благополучие и процветание нашим детям", – уверен председатель правления АО "Samruk-Kazyna Construction".

Проект "Комфортная школа" является амбициозной инициативой, которая позволит решить не только вопросы социального характера, но и поможет отрасли найти новые подходы в реализации подобных масштабных проектов в будущем.

"Реализация пилотного нацпроекта "Комфортная школа" открывает возможности для будущих реформ. Опыт, полученный в ходе реализации, станет ценным источником информации для разработки новых стандартов и нормативов в строительстве и внесения изменений в существующее законодательство. Я уверен, что это сделает процесс строительства более эффективным, качественным и устойчивым, поэтому по итогам реализации нацпроекта нами в правительство страны будут направлены конкретные предложения по модернизации строительной отрасли. Реформы и улучшения будут способствовать прогрессивному развитию сферы", – подчеркнул Айманбетов.

Компания отвечает стратегическим планам государства в строительной отрасли и продолжает успешно выполнять все поставленные перед ней задачи правительством Республики Казахстан.