Празднование Дня строителя в Алматинской области – достижения и будущее

Каждое второе воскресенье августа Казахстан отмечает День строителя – профессиональный праздник, официально установленный в 1998 году. В этом году в Алматинской области праздник приобретает особое значение, подчеркивая важность строительной отрасли для региона и страны в целом.

Строительная индустрия играет ключевую роль в экономике Алматинской области. Регион переживает активное строительство новых жилых комплексов, коммерческих объектов и инфраструктуры. Инвестиции в модернизацию транспортных сетей и развитие социальной инфраструктуры не только способствуют улучшению качества жизни населения, но и стимулируют экономический рост.

"Строительная индустрия – это фундамент экономики. Экономическая мощь и социальная стабильность любой страны напрямую связаны с развитием строительной отрасли". Аким Алматинской области Марат Султангазиев

Эта фраза особенно актуальна для Алматинской области, где строительство активно помогает решать социальные и экономические задачи, такие как обеспечение доступным жильем и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

Фото: акимат Алматинской области

Как сообщил заместитель акима области Нуржан Кудайбергенов, годовой бюджетный план Управления строительства Алматинской области составляет 144,6 млрд тенге. За первый квартал текущего года было использовано 11,01 млрд тенге, из которых фактически исполнено 10,3 млрд тенге.

В 2024 году для строительства четырех спортивных объектов из местного бюджета выделено 1,9 млрд тенге. Также в сфере культуры на территории области ведется строительство трех Домов культуры, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

В рамках пилотного национального проекта правительства РК "Модернизация здравоохранения на селе" в Алматинской области утверждено строительство 38 объектов в шести районах. Дополнительно в соответствии с поручением главы государства был разработан План социально-экономического развития города Конаев на 2023-2027 годы. В настоящее время осуществляется реализация Комплексного плана, включающего 189 строительных проектов, из которых 58 касаются строительства внутримышечных и социально-культурных объектов.

Фото: акимат Алматинской области

Строительство административных, культурных и социальных объектов запланировано на 11 земельных участках общей площадью 107,6 гектара. Также продолжается благоустройство 23 зданий на шести различных участках города Конаев с подключением к магистральным наружным инженерным системам.

День строителя в Алматинской области – это возможность выразить благодарность и признание тем, кто трудится на строительных площадках, воплощая в жизнь самые амбициозные проекты. В честь праздника в городе Конаев проведено торжественное мероприятие. На нем наиболее отличившимся представителям строительной отрасли были вручены Почетные грамоты и благодарственные письма от имени акима области. Ряд работников сферы был отмечен знаком "Почетный строитель РК". Завершилось мероприятие культурно-развлекательной программой.

В последние годы Алматинская область достигла значительных успехов в строительной сфере. Запуск новых проектов и реконструкция старых объектов способствуют модернизации инфраструктуры и улучшению городской среды. Особенно важным является развитие социальных объектов, таких как школы, больницы и спортивные сооружения, которые играют ключевую роль в повышении качества жизни населения.

Фото: акимат Алматинской области

День строителя – это не только время для празднования и награждений, но и момент для осознания важной роли строительной отрасли в развитии региона и страны. Праздник служит напоминанием о том, что успех и процветание региона зависят от труда и профессионализма каждого строителя.

Таким образом, в День строителя Алматинская область подводит итоги своих успехов в строительной сфере и с оптимизмом смотрит в будущее. Высокие стандарты и приверженность делу будут и дальше способствовать ее развитию и процветанию.