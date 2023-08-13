Цветочный резонанс: МВД начало служебное расследование в отношении сотрудников полиции Шымкента

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Департамент собственной безопасности начал расследование в отношении сотрудников ДП Шымкента. Также в отношении бывшего сотрудника полиции, который грабил цветочный магазин, начато уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Видео двух происшествий, имевших место в цветочном магазине "Romantic", вызвали большой общественный резонанс. В отношении бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова начато уголовное дело. "В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 "Грабеж" Уголовного кодекса Республики Казахстан". Также в отношении сотрудников ДП Шымкента начато досудебного расследование. "Правомерность действий сотрудников Департамента полиции Шымкента также будет проверена подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 "Халатность" Уголовного кодекса Республики Казахстан". Материал по теме Сотрудник ДГД оказался участником инцидента у цветочного магазина в Шымкенте В МВД пообещали, что ведомством будет обеспечена объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам. Читайте также Какова паводковая ситуация в Жетысуской области День строителя: опыт и технологии объединяются Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 13 августа в Актобе

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