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Цветочный резонанс: МВД начало служебное расследование в отношении сотрудников полиции Шымкента

цветочный в Шымкенте Фото: скриншот видео
Департамент собственной безопасности начал расследование в отношении сотрудников ДП Шымкента. Также в отношении бывшего сотрудника полиции, который грабил цветочный магазин, начато уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Видео двух происшествий, имевших место в цветочном магазине "Romantic", вызвали большой общественный резонанс. В отношении бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова начато уголовное дело.

"В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 "Грабеж" Уголовного кодекса Республики Казахстан".

Также в отношении сотрудников ДП Шымкента начато досудебного расследование.

"Правомерность действий сотрудников Департамента полиции Шымкента также будет проверена подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 "Халатность" Уголовного кодекса Республики Казахстан".

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В МВД пообещали, что ведомством будет обеспечена объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам.

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