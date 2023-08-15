МВД прокомментировало скандал в цветочном магазине Шымкента

В кулуарах правительства первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев подтвердил, что "героем" скандального ролика из цветочного магазина в Шымкенте был участковый инспектор полиции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На днях в Казнете стали активно распространять видео из цветочного магазина в Шымкенте, на кадрах которого нетрезвый мужчина угрожал работникам заведения. В комментариях к публикации пользователи утверждали, что дебошир – якобы сын сотрудника прокуратуры.

Позже в прокуратуре Шымкента заявили, что "данное лицо какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит".

15 августа в кулуарах правительства первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев подтвердил, что на видео присутствует бывший полицейский, а не "сын сотрудника прокуратуры".

"Да, я подтверждаю, что человек, который завладел цветами, на тот момент действительно являлся участковым инспектором". Марат Кожаев

Как заявили в Департаменте полиции Шымкента, в соцсетях "распространяется недостоверная информация о том, что к инциденту в цветочном магазине... имеют отношение прокуроры". Позднее "сын прокурора" из Шымкента извинился перед общественностью за инцидент в цветочном магазине.

Ранее уже сообщалось, что человек на видео был сотрудником полиции.