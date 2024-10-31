Жительница ЗКО: Президент сдержал свое слово
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В ходе встречи акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с населением, жительница города Уральск Карлыга Жармухамбетова выступила с благодарственным словом.
Женщина и ее семья пострадали во время весенних паводков, их дом оказался в зоне подтопления, в связи с чем его признали непригодным для жилья. Но уже 31 августа все вместе они переехали в новое жилье.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"От имени своей семьи благодарю президента. 31 августа мы получили жилье в микрорайоне Жулдыз и оттуда дети пошли в школу. Таким образом, обещание президента выполнено", – сказала Карлыга Жармухамбетова.
Отметим, в ЗКО для пострадавших от паводков было построено 900 единиц жилья. Также было приобретено свыше 2 тысяч квартир на первичном и вторичном рынках.
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