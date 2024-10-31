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Жительница ЗКО: Президент сдержал свое слово

Жительница ЗКО: Президент сдержал свое слово, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 17:32 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В ходе встречи акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с населением, жительница города Уральск Карлыга Жармухамбетова выступила с благодарственным словом.

Женщина и ее семья пострадали во время весенних паводков, их дом оказался в зоне подтопления, в связи с чем его признали непригодным для жилья. Но уже 31 августа все вместе они переехали в новое жилье.

Жительница ЗКО: Президент сдержал свое слово, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 17:32

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"От имени своей семьи благодарю президента. 31 августа мы получили жилье в микрорайоне Жулдыз и оттуда дети пошли в школу. Таким образом, обещание президента выполнено", – сказала Карлыга Жармухамбетова.

Отметим, в ЗКО для пострадавших от паводков было построено 900 единиц жилья. Также было приобретено свыше 2 тысяч квартир на первичном и вторичном рынках.

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