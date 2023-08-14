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Прокуратура вернула государству заброшенный лес на 1,6 млрд тенге

Лесной участок на 1,6 млрд тенге вернули государству в Акмолинской области Фото: pixabay
Прокуратура Аккольского района Акмолинской области добилась возвращения государству участка лесного фонда площадью 264 гектара и стоимостью 1,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области 14 августа, участок был предоставлен в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей. Но с 2018 года его не использовали по целевому назначению и не оплачивали его аренду.

"Более того, несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, не проведены мероприятия по их предупреждению, не разработаны противопожарные планы. Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения уполномоченного органа в суд по акту прокуратуры района", – сообщили в ведомстве.

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области расторг договор долгосрочного лесопользования и вернул участок в собственность государства.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте вернули в государственную собственность земельные участки на 3 млрд тенге.

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