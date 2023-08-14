Гибель 4-летней девочки во время январских беспорядков в Алматы: отца не пустили в зал суда

Процесс по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий продолжается в военном суде Алматинского гарнизона. Дело засекречено, суд идет в закрытом режиме, сообщает корреспондент Zakon.kz.

14 августа возле военного суда собрались общественные активисты и представители СМИ. Процесс проходит в закрытом режиме – в зал заседаний не допустили даже отца погибшей девочки.

Представители суда объяснили это тем, что в деле фигурируют госсекреты, а отец девочки еще не получил допуск. Поэтому процесс закрыт, в том числе для прессы. Это уже третье судебное заседание по делу.

Отец погибшей девочки Айдос Мелдехан требует, чтобы суд извинился за повестку, пришедшую на имя его покойной дочери.





Фото: Zakon.kz

Судебный процесс по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан начался в конце июля. Ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле Главной военной прокуратуры. В ведомстве ранее подчеркивали, что в материалах дела есть секретные документы, не подлежащие разглашению.



Автомобиль, в котором находились четырехлетняя Айкоркем и 15-летняя Жанель Мелдехан, попал под обстрел 7 января 2022 года в 19:00 на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Айкоркем погибла на месте, ее сестра получила огнестрельные ранения. Подсудимым по делу проходит военнослужащий.

