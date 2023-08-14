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Гибель 4-летней девочки во время январских беспорядков в Алматы: отца не пустили в зал суда

Гибель 4-летней девочки в Алматы: отца погибшей не пустили в зал суда Фото: Zakon.kz
Процесс по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий продолжается в военном суде Алматинского гарнизона. Дело засекречено, суд идет в закрытом режиме, сообщает корреспондент Zakon.kz.

14 августа возле военного суда собрались общественные активисты и представители СМИ. Процесс проходит в закрытом режиме – в зал заседаний не допустили даже отца погибшей девочки.

Представители суда объяснили это тем, что в деле фигурируют госсекреты, а отец девочки еще не получил допуск. Поэтому процесс закрыт, в том числе для прессы. Это уже третье судебное заседание по делу.

Отец погибшей девочки Айдос Мелдехан требует, чтобы суд извинился за повестку, пришедшую на имя его покойной дочери.

Повестка на имя погибшей Айкоркем

Фото: Zakon.kz

Судебный процесс по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан начался в конце июля. Ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле Главной военной прокуратуры. В ведомстве ранее подчеркивали, что в материалах дела есть секретные документы, не подлежащие разглашению.

Автомобиль, в котором находились четырехлетняя Айкоркем и 15-летняя Жанель Мелдехан, попал под обстрел 7 января 2022 года в 19:00 на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Айкоркем погибла на месте, ее сестра получила огнестрельные ранения. Подсудимым по делу проходит военнослужащий.

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