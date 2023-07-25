Беспорядки-2022: главное судебное заседание по делу о гибели четырехлетней Айкоркем назначено на 26 июля

Военным судом Алматинского гарнизона начато рассмотрение уголовного дела по обвинению военнослужащего Жұман А. И. в превышении власти с применением оружия (ст. 451 ч. 2 п. 1 УК РК), которое повлекло смерть несовершеннолетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

Главное судебное разбирательство назначено на 26 июля 2023 года.



"Сам процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению. Как сторона защиты, так и сторона потерпевших обеспечены надлежащей юридической помощью, имеют адвокатов. По заявлению участников уголовного процесса оформлены допуски к государственным секретам". Главная военная прокуратура

В ведомстве заверили, что оформить допуск к госсекретам также неоднократно предлагалось Айдосу Мелдехан – отцу погибшей несовершеннолетней Айкоркем Мелдехан.

"От допуска Айдос Мелдехан отказался. Он был предупрежден о последствиях отказа получения допуска к государственным секретам". Главная военная прокуратура

Как отметили в ведомстве, обвинение основывается строго на материалах уголовного дела (показания свидетелей, заключения экспертиз и другие доказательства), подтверждающих неправомерность действий Жұман А. И.

"В настоящее время назначено главное судебное разбирательство, в ходе которого будут исследованы и дана оценка всем собранным доказательствам. О ходе судебного разбирательства общественность будет информирована в объеме, допустимом к оглашению. В этой связи просим доверять только официальным источникам". Главная военная прокуратура

Ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле Главной военной прокуратуры.

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