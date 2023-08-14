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Веерные отключения света ввели в Мангистауской области из-за аварии на МАЭК

Веерные отключения света ввели в Мангистауской области Фото: pixabay
В связи с аварией на Мангистауском атомном энергетическом комбинате в отдельных населенных пунктах Мангистауской области ввели веерные отключения электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области 14 августа, в связи с переходом энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 на электростанции ТОО "МАЭК" национальный диспетчерский центр АО "КЕГОК" ввел частичные ограничения на потребление электроэнергии в регионе. В области работает оперативный штаб под руководством местных властей.

"В ночь с 13 на 14 августа в ходе работы оперативного штаба был рассмотрен вопрос по обеспечению электроэнергией объектов первой категории (социальные и объекты жизнедеятельности). Для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона решено применить временные отключения "веерным" способом. Это означает, что согласно зонам будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от трех до пяти часов с целью ограничения объема потребляемой энергии", – заявили в Центре общественных коммуникаций региона.

Веерные отключения будут действовать вплоть до устранения аварии на энергоблоках. Сейчас в регионе частично ограничивают энергопотребление промышленных объектов в пользу подачи энергии в жилые дома. Принимаются меры для восстановления электроснабжения.

"Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев поручил ответственным лицам организовать слаженную работу всех коммунальных служб, а также провести разъяснительную работу среди промышленных потребителей и населения о разумном и экономном потреблении электроэнергии до устранения аварии", – говорится в сообщении.

12 августа из-за аварии на энергоблоках МАЭК жители нескольких сел в Мангистауской области остались без света. Вечером 13 августа в регионе частично ограничили потребление энергии.

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