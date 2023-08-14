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За круглым столом обсудят вопрос с размещением учащихся гимназии "Шанырак" в Риддере

Как будет решаться вопрос с размещением учащихся гимназии "Шанырак" в Риддере Фото: пресс-служба акимат ВКО
Региональные власти вместе с родительской общественностью рассматривают варианты компромиссного решения спорной ситуации с размещением учащихся гимназии "Шанырак" и 11 школы города Риддера.

Встречу с представителями двух школ и родительской общественности сегодня утром провел заместитель акима ВКО Дархан Сапанов.

Напомним, в ходе недавней рабочей поездки в Риддер с родителями учащихся "Шанырака" встречался аким области Ермек Кошербаев. Тогда глава региона дал поручение акиму города и управлению образования ВКО детально разобраться в проблеме и предложить оптимальные сценарии ее решения, учитывая интересы всех заинтересованных сторон.

Дархан Сапанов

Фото: пресс-служба акимат ВКО

Сегодня Дархан Сапанов выслушал обе стороны, и теперь при содействии региональных властей их представители соберутся за круглым столом, чтобы обсудить важные моменты и постараться прийти к компромиссу.

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Риддер
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