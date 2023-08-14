Спор двух школ в Риддере: компромисс найден

К компромиссному решению пришли стороны в ходе обсуждения проблемной ситуации двух школ Риддера, сообщает Zakon.kz.

Весь день заместитель акима ВКО Дархан Сапанов общался с родительской общественностью гимназии "Шанырак" и школы № 11. Собравшиеся пришли к решению, которое удовлетворило обе стороны.

"Сегодня принято решение, что будет обследовано здание школы "Шанырак" на предмет аварийности, или требований ремонта. И если оно действительно требует ремонта, школа будет передислоцирована в здание 11 школы со своим преподавательским составом, директором, и все ученики будут переведены". Дархан Сапанов

При этом он подчеркнул, что все дети, которые учатся в 11 школе, продолжат обучение там же. Дархан Сапанов заверил, что управление образования ВКО и аким города держат этот вопрос на контроле.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Напомним, длительный спор, разгоревшийся в соцсетях между родителями двух школ, заключался в том, что представители гимназии "Шанырак" настойчиво требовали предоставить новое здание в связи с аварийностью своего помещения. А родителей учеников школы № 11 насторожили распространившиеся слухи о возможном выселении.

При этом все опасения породила не официальная позиция властей, а слухи и домыслы, активно распространяющиеся в социальных сетях. По инициативе региональных властей стороны впервые сели за стол переговоров.