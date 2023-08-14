В Улытауской области шахтеры "Казахмыса" завершили забастовку и вышли на работу

Представители руководства "Казахмыс" спустились в шахту для решения возникших вопросов с шахтерами и работниками подрядных организаций, объявившими о приостановке работ, сообщает Zakon.kz.

В результате встречи, стороны пришли к соглашению.

"Часть вопросов работников согласована и удовлетворена на месте. Исполнение второй части поднятых вопросов, касаются законодательных изменений, в связи с чем необходимо дополнительное время для их решения. Они будут прорабатываться специально созданной инициативной группой, состоящей из представителей работников и работодателя", – говорится в сообщении пресс-службы компании.

По итогам переговоров, работы на предприятиях продолжены. Каких либо дисциплинарных последствий для участников не ожидается.

14 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что около 100 шахтеров ТОО "Корпорация Казахмыс" в Улытауской области объявили забастовку, требуя улучшения условий труда, обновления оборудования, выплаты премий и пересмотра условий медицинского страхования. В общей сложности бастующие выдвинули 15 требований.