Первый снег выпал в Казахстане

Утром 14 августа в Восточно-Казахстанской области выпал снег. Это произошло в окрестностях горы Белухи, сообщает Zakon.kz.

О том, что в районе горы Белухи прошел снег, сообщили члены альпинистской команды Altay-pro в Instagram.

"За предыдущие 10 лет в это время снега не припомним. Встречаем первый снег у подножия Белухи", – прокомментировали альпинисты, разместив фото первого снега.

Ранее синоптики "Казгидромета" предупредили, что 15 августа в горных районах юго-востока и востока страны возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

