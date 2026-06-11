Руководство "Казахмыса" обсудило с шахтерами Южно-Жезказганского рудника вопросы техники и безопасности

Сотрудники одной из шахт Южно-Жезказганского рудника обратились к руководству Группы компаний "Казахмыс" с рядом вопросов касательно материально-технического оснащения и условий труда.

Руководство провело рабочую встречу с представителями трудового коллектива.

В ходе открытого и конструктивного диалога стороны обсудили ряд вопросов, представляющих интерес для работников предприятия. Как заверили в компании, все озвученные предложения и инициативы были приняты к рассмотрению для дальнейшей проработки в установленном порядке.

Основная часть вопросов касалась технического состояния оборудования в связи с недостаточным финансированием в течение длительного периода прошлых лет.





"В связи с этим руководство намерено расширить и ускорить инвестиционную программу для повышения надежности и безопасности и дальнейшего улучшения условий труда работников", - сообщили в "Казахмысе".

В компании подчеркнули, что продолжат взаимодействие с представителями трудового коллектива в рамках действующих корпоративных механизмов и принятых процедур социального партнерства.

В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Производственные процессы осуществляются в соответствии с утвержденными производственными планами.

"Группа компаний "Казахмыс" последовательно придерживается принципов открытого диалога с сотрудниками и рассматривает взаимодействие с трудовыми коллективами как важный элемент развития предприятия, повышения уровня безопасности труда и совершенствования социальных условий для работников", - резюмировали в компании.