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Общество

Руководство "Казахмыса" обсудило с шахтерами Южно-Жезказганского рудника вопросы техники и безопасности

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:13 Фото: akorda.kz
Сотрудники одной из шахт Южно-Жезказганского рудника обратились к руководству Группы компаний "Казахмыс" с рядом вопросов касательно материально-технического оснащения и условий труда.

Руководство провело рабочую встречу с представителями трудового коллектива.

В ходе открытого и конструктивного диалога стороны обсудили ряд вопросов, представляющих интерес для работников предприятия. Как заверили в компании, все озвученные предложения и инициативы были приняты к рассмотрению для дальнейшей проработки в установленном порядке.

Основная часть вопросов касалась технического состояния оборудования в связи с недостаточным финансированием в течение длительного периода прошлых лет.


"В связи с этим руководство намерено расширить и ускорить инвестиционную программу для повышения надежности и безопасности и дальнейшего улучшения условий труда работников", - сообщили в "Казахмысе".

В компании подчеркнули, что продолжат взаимодействие с представителями трудового коллектива в рамках действующих корпоративных механизмов и принятых процедур социального партнерства.

В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Производственные процессы осуществляются в соответствии с утвержденными производственными планами.

"Группа компаний "Казахмыс" последовательно придерживается принципов открытого диалога с сотрудниками и рассматривает взаимодействие с трудовыми коллективами как важный элемент развития предприятия, повышения уровня безопасности труда и совершенствования социальных условий для работников", - резюмировали в компании.

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Айсулу Омарова
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