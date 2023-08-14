Режим ЧС в Жамбылской области просят ввести фермеры

Кыргызстан, как и обещал, сократил подачу поливной воды – ее не хватает самим кыргызам. Казахстанские фермеры заявили, что несут колоссальные убытки, так как посевы быстро высыхают. Люди просят ввести режим ЧС, сообщает Zakon.kz.

Официально потерявшими урожай в Жамбылской области считаются около 400 аграриев, отмечает КТК. Самая тяжелая ситуация у дехкан и скотоводов Кордайского района. Там уже высохли сотни гектаров кукурузы, подсолнечника и клевера. Это из-за критически низкого объема в кыргызском Орто-Токойском водохранилище, откуда поливается часть региона.

Но оказалось, все может быть еще страшнее. От кыргызского Кировского водохранилища питается сразу несколько районов Жамбылской области. Оно почти пустое. По подсчетам специалистов, его объем сегодня – 28 миллионов кубометров, что почти в пять раз меньше, чем в прошлом году.

Дефицит воды Кыргызстан прогнозировал еще с начала поливного сезона. Нашу страну даже призывали экономить. Но лимит быстро исчерпался, и теперь вопрос стоит о минимальной подаче, чтобы не встала Жамбылская ГРЭС. Некогда пугающее своими переливами Кировское водохранилище сегодня почти на критической отметке. Отсюда питаются еще как минимум три района нашей области. Но казахстанская доля закончилась быстрее, и теперь Кыргызстан спускает ее понемногу и только для своих аграриев. А наши вновь считают убытки.

"У меня пропало 40 га свеклы и 50 га кукурузы. Полил поля всего по два-три раза. Вложил более 20 млн тенге. У меня есть обязательства перед птицефабрикой, которой я должен еще около 500 тонн зерна. Где мне это все брать? Дадут ли мне теперь достойную компенсацию? Я уже готов судиться с Казводхозом, потому что это они виноваты в случившемся". Глава КХ "Талап" Маут Фазулов

Фермер уверен, Казводхоз неправильно распределял воду и дал неточные рекомендации по посадкам. Но вот сами водники признают: все делалось по расчетам. Даже положенный лимит исчерпали намеренно, чтобы спасти влаголюбивые посадки. И сейчас, говорят, тоже стараются изменить ситуацию.

"Казводхоз проводит очистку коллекторно-дренажных сетей, это вот непосредственно вдоль границы. Данные меры нам позволили уже сегодня обеспечить порядка 6-7 кубов. Данная вода, она пропорционально делится методом водооборота". И. о. директора Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Ерлан Утегенов

Оказалось, нужная вода почти в полном объеме попадает на Жамбылскую ГРЭС и только после идет на поля. В теории, если ее будет недостаточно, станцию по выработке энергии для части региона придется перевести на аварийный режим. Но официально это пока стараются не озвучивать. А в акимате еще не обнародовали суммы ущерба от засухи и не торопятся ввести режим ЧС, о котором уже умоляют фермеры.

Ранее сообщалось, почему Кыргызстан прекратил подачу поливной воды в Жамбылскую область Казахстана.