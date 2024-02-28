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Фермеры Акмолинской области просят о помощи из-за массовой гибели лошадей

Фермеры Акмолинской области просят о помощи из-за массовой гибели лошадей Фото: pixabay
Фермеры Акмолинской области просят чиновников объявить режим ЧС из-за массового падежа лошадей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", животные гибнут от голода прямо на пастбищах. Морозы и бураны оставили табуны на зимних выпасах без кормов.

"Просим вас о помощи. Неужели нельзя объявить в области режим ЧС и отправить сюда технику? Мы не просим денег. В этом году зима такая суровая. Скот гибнет не только у меня, но и во всех соседних селах", – сказал глава крестьянского хозяйства Кайрат Бегалин.

По словам фермеров, ситуация с падежом критическая. Лошади были истощены еще с лета. Из-за жары на пастбищах выгорела трава. А с приходом аномальной зимы проблема с нехваткой кормов только усугубилась. По подсчетам ветеринаров, в регионе от голода уже погибло около 200 лошадей. В том, что причиной падежа стал голод, у специалистов сомнений нет.

"Падеж идет от недоедания. Полоса прошла дождя зимой, и оно как бы обледенело, травостоя. До травостоя они добраться не могли, и после этого еще обильные снегопады были. Поэтому здесь однозначно: мы действительно павших животных вскрывали, видели, что в желудке, увы, ничего нету", – сообщил руководитель управления ветеринарии Акмолинской области Талгат Жунусов.

О массовой гибели лошадей стало известно 13 февраля 2024 года. Тогда сообщалось, что лошади оказались в снежном плену. 

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