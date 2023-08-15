В Акмолинской области проверяют информацию о массовой гибели рыбы

В Акмолинской области встревожены массовой гибелью рыбы на реке Ишим. Отдыхающие обнаружили, что весь берег усыпан мелкими и крупными тушками, и подняли панику, сообщает Zakon.kz.

На место сразу же вызвали рыбинспекцию. Правда, прибывшие специалисты уже ничего не обнаружили, отмечает КТК.

По словам жителей села Зеленый Гай, в тот день, когда весь берег был усыпан тушками леща и чебака, там собралась огромная стая чаек. Возможно, птицы и почистили всю прибрежную зону.

Рыбинспекторы говорят, мор могла спровоцировать сильная жара. Из-за нее в воде активно растут водоросли и резко снижается уровень кислорода. Что не так с водой, все же выяснят в лаборатории.

"По результатам обследования тушек, гибели рыб не обнаружено. Но, несмотря на это, отобраны пробы воды департаментом экологии. По результатам проведенного анализа будет предоставлена дополнительная информация". Руководитель Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нигмет Кауашев

Ранее массовую гибель рыбы в реке сняли на видео в Карагандинской области.