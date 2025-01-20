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Общество

Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая не будут работать пять дней

Пограничные пункты, пограничный пункт, пограничные пункты Казахстана, пограничный пункт Казахстана, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, въезд, выезд, пропуск через государственную границу, пропуск через границу, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 19:30 Фото: pixabay
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать с 27 января по 1 февраля 2025 года. С таким заявлением выступила пресс-служба Комитета государственных доходов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В сообщении комитета за 20 января сказано:

"В связи с Праздником весны в КНР с 20:00 27 января до 08:00 1 февраля 2025 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет".

В это же время железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений".Пресс-служба Комитета государственных доходов РК

Ранее сообщалось, что КГД начнет передавать данные налогоплательщиков без их согласия. Подробнее с материалом можно ознакомиться по ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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