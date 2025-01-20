Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая не будут работать пять дней

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать с 27 января по 1 февраля 2025 года. С таким заявлением выступила пресс-служба Комитета государственных доходов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В сообщении комитета за 20 января сказано:

"В связи с Праздником весны в КНР с 20:00 27 января до 08:00 1 февраля 2025 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет".

В это же время железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений". Пресс-служба Комитета государственных доходов РК

Ранее сообщалось, что КГД начнет передавать данные налогоплательщиков без их согласия. Подробнее с материалом можно ознакомиться по ссылке.

