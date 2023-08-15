Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько кандасов приехало в Казахстан с начала года

Сколько кандасов приехало в Казахстан в 2023 году Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
С начала 2023 года 13 569 этнических казахов вернулись на историческую родину и получили статус кандасов. Более половины из них прибыли из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МТСЗН РК 15 августа, 55,2% приехавших на историческую родину кандасов прибыли из Узбекистана. Из Китая вернулись 19,2% казахов, из Монголии 9,8%, из России 8,6%, из Туркменистана 5%. Еще 2,3% кандасов прибыли из других государств.

"По состоянию на 1 августа текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 63%, 28,4% человек моложе трудоспособного возраста и 8,6% – пенсионеры. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16% имеют высшее образование, 36% среднее специальное образование, 39,9% общее среднее образование", – сообщили в министерстве.

Кандасы расселились по разным регионам, но особенно их ждут в Акмолинской, Абайской, Костанайской областях, ВКО и СКО. В этих регионах по квоте в этом году поселят 1925 переселенцев. Кандасы, которые переезжают в указанные области, получают единовременные субсидии на переезд в размере 70 МРП (241,5 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи. Им также предоставляют средства на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП ежемесячно в течение одного года.

"С начала года различные меры поддержки оказали 653 кандасам. В частности, 431 человека трудоустроили на постоянную работу, единовременные субсидии получили 653 человека, а 334 кандасам субсидировали жилищные расходы", – сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 120,7 тысячи этнических казахов.

Ранее сообщалось, что кандасы получат денежные выплаты для покупки или строительства жилья.

Читайте также

В ЗКО прошли выборы акимов сельских округов

В Уральске отметили День Абая

По 1,5 млн тенге платят торговцы "Алтын Орды" за удобные места на рынке

Никита Дробны
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления