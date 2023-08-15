Сколько кандасов приехало в Казахстан с начала года

С начала 2023 года 13 569 этнических казахов вернулись на историческую родину и получили статус кандасов. Более половины из них прибыли из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МТСЗН РК 15 августа, 55,2% приехавших на историческую родину кандасов прибыли из Узбекистана. Из Китая вернулись 19,2% казахов, из Монголии 9,8%, из России 8,6%, из Туркменистана 5%. Еще 2,3% кандасов прибыли из других государств.

"По состоянию на 1 августа текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 63%, 28,4% человек моложе трудоспособного возраста и 8,6% – пенсионеры. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16% имеют высшее образование, 36% среднее специальное образование, 39,9% общее среднее образование", – сообщили в министерстве.

Кандасы расселились по разным регионам, но особенно их ждут в Акмолинской, Абайской, Костанайской областях, ВКО и СКО. В этих регионах по квоте в этом году поселят 1925 переселенцев. Кандасы, которые переезжают в указанные области, получают единовременные субсидии на переезд в размере 70 МРП (241,5 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи. Им также предоставляют средства на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП ежемесячно в течение одного года.

"С начала года различные меры поддержки оказали 653 кандасам. В частности, 431 человека трудоустроили на постоянную работу, единовременные субсидии получили 653 человека, а 334 кандасам субсидировали жилищные расходы", – сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 120,7 тысячи этнических казахов.

Ранее сообщалось, что кандасы получат денежные выплаты для покупки или строительства жилья.