Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
События

В ЗКО завершены основные работы на 260 км автодорог, движение официально открыто

открытие трассы в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:04 Фото: ҚазАвтоЖол
Сегодня в Западно-Казахстанской области состоялось официальное открытие обновленных участков автомобильных дорог республиканского значения.

В мероприятии приняли участие председатель правления национальной компании "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев, аким области Нариман Турегалиев, представители региональных исполнительных органов и аксакалы области. Завершение данных проектов и открытие движения обозначили крупный этап модернизации транспортной инфраструктуры региона, усилив значение Западного Казахстана как важного логистического узла страны.

В 2025 году в регионе завершены основные дорожные работы на 206 км автодорог республиканского значения, включая реконструкцию трассы "Подстепное – Федоровка" (72 км), капитальный ремонт автодороги "Униге – Бисен – Сайхин" (103 км) и средний ремонт подъезда к селу Хан Ордасы (21 км) и Актобе – Уральск (64 км). По всем указанным участкам движение официально открыто. Масштаб выполненных работ позволил значительно улучшить состояние покрытия, повысить пропускную способность трасс и обеспечить безопасность движения в направлении Уральска, Атырау, Актобе и Российской Федерации.

открытие трассы в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:04

Фото: ҚазАвтоЖол

В рамках проекта построены три современные транспортные развязки, два моста и четыре путепровода, что обеспечивает беспрепятственное распределение транспортных потоков и снижает нагрузку на дорожную сеть. Дополнительно возведены 94 водопропускных сооружения и скотопрогоны, выполнено 3,7 млн кубометров земляных работ, уложено асфальтобетонное покрытие на всей протяженности обновленных участков. Для повышения комфорта участников движения введены в эксплуатацию два санитарно-гигиенических узла и две новые площадки отдыха.

открытие трассы в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:04

Фото: ҚазАвтоЖол

В реализации проекта задействованы четыре асфальтобетонных завода с общим объемом производства 600 тыс. тонн смеси, три грунтосмесительные установки, 456 единиц техники и более 724 специалистов. Преимущественное использование отечественных строительных материалов и местной рабочей силы позволило обеспечить занятость населения прилегающих районов и дало ощутимый экономический эффект для региона.

Дархан Иманашев, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:04

Фото: ҚазАвтоЖол

Председатель правления "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев отметил, что завершенные работы являются важной частью системной модернизации дорожной отрасли:

"Мы открываем движение по участкам, которые существенно изменят транспортную доступность региона. Каждый километр новой дороги – это новые возможности для развития экономики, бизнеса, туризма и повышения уровня жизни людей. Мы также приступили к реконструкции контрольно-пропускного пункта "Сырым", который станет современным логистическим хабом международного уровня".

открытие трассы в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:04

Фото: ҚазАвтоЖол

В числе новых проектов, реализуемых в 2025 году, начаты работы по среднему ремонту автодороги Атырау – Уральск протяженностью 180 км. На данном направлении запланированы работы по усилению основания, обновлению покрытия и повышению уровня безопасности, что позволит значительно улучшить межрегиональное сообщение и сократить время в пути.

Завершенные и вновь запущенные проекты формируют прочный фундамент дальнейшего социально-экономического роста Западно-Казахстанской области, укрепляют ее роль в национальной транспортной системе и расширяют потенциал международных автомобильных коридоров.

Айсулу Омарова
