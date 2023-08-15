Подорожание комуслуг: кому из алматинцев положена компенсация и как ее получить
Правила разработаны по поручению акима южной столицы.
В настоящее время в городе проживает 315 430 граждан, относящихся к категориям СУСН, в том числе:
- 237 740 пенсионеров по возрасту,
- 35 562 многодетные матери и многодетные семьи,
- 28 433 лица с инвалидностью первой и второй групп,
- 8591 семья, воспитывающая детей с инвалидностью,
- 534 семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, охране правопорядка,
- 54 ветерана ВОВ,
- 2987 ветеранов боевых действий на территории других государств,
- 1538 человек, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ.
"Компенсация в связи с повышением коммунальных тарифов будет выплачиваться по заявлению СУСН с 1 июля по 31 декабря 2023 года, ежемесячно в размере 0,5 МРП (1725 тенге). Эта сумма будет покрывать повышение тарифов по 12 услугам, включая водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и т. д."Пресс-служба акимата Алматы
В ведомстве уточнили, что для оформления компенсации лицам, относящимся к категории СУСН, необходимо обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в Дом социальных услуг. А лица с инвалидностью могут подать заявление через портал электронного правительства egov.kz.
"После рассмотрения заявлений и принятия по ним положительных решений выплаты будут осуществляться на счета заявителей в банках второго уровня".Пресс-служба акимата Алматы
Алгоритм обращения СУСН за компенсацией
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В пресс-службе акимата мегаполиса отметили, что срок оказания государственной услуги составляет не более шести рабочих дней.
Адреса пунктов приемов заявлений:
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алгоритм обращения СУСН за компенсацией через портал egov.kz (только для лиц с инвалидностью):
- через ЭЦП войти на портал egov.kz;
- выбрать раздел "Социальное обеспечение";
- перейти в раздел "Помощь семьям";
- выбрать услугу "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местного представительного органа";
- подать заявление, заполнив электронную форму;
- подписать через ЭЦП-ключ.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
9 августа 2023 года замакима Алматы Аскар Амрин на VII сессии маслихата рассказал, что на компенсацию для социально уязвимых слоев населения (СУСН) в связи с повышением тарифов на комуслуги из бюджета планируют выделить 3,3 млрд тенге до конца 2023 года, ежемесячно по 544 млн тенге.