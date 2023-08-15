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Подорожание комуслуг: кому из алматинцев положена компенсация и как ее получить

Подорожание комуслуг: кому из алматинцев положена компенсация и как ее получить Фото: Zakon.kz
Маслихат Алматы утвердил правила оказания социальной помощи и установил размер компенсации для социально уязвимых слоев населения (СУСН) в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны по поручению акима южной столицы.

В настоящее время в городе проживает 315 430 граждан, относящихся к категориям СУСН, в том числе:

  • 237 740 пенсионеров по возрасту,
  • 35 562 многодетные матери и многодетные семьи,
  • 28 433 лица с инвалидностью первой и второй групп,
  • 8591 семья, воспитывающая детей с инвалидностью,
  • 534 семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, охране правопорядка,
  • 54 ветерана ВОВ,
  • 2987 ветеранов боевых действий на территории других государств,
  • 1538 человек, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ.
"Компенсация в связи с повышением коммунальных тарифов будет выплачиваться по заявлению СУСН с 1 июля по 31 декабря 2023 года, ежемесячно в размере 0,5 МРП (1725 тенге). Эта сумма будет покрывать повышение тарифов по 12 услугам, включая водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и т. д."Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, что для оформления компенсации лицам, относящимся к категории СУСН, необходимо обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в Дом социальных услуг. А лица с инвалидностью могут подать заявление через портал электронного правительства egov.kz.

"После рассмотрения заявлений и принятия по ним положительных решений выплаты будут осуществляться на счета заявителей в банках второго уровня".Пресс-служба акимата Алматы

Алгоритм обращения СУСН за компенсацией

Повышение тарифов на комуслуги: кому из алматинцев полагается компенсация и как ее получить

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В пресс-службе акимата мегаполиса отметили, что срок оказания государственной услуги составляет не более шести рабочих дней.

Адреса пунктов приемов заявлений:

Повышение тарифов на комуслуги: кому из алматинцев полагается компенсация и как ее получить

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Алгоритм обращения СУСН за компенсацией через портал egov.kz (только для лиц с инвалидностью):

  • через ЭЦП войти на портал egov.kz;
  • выбрать раздел "Социальное обеспечение";
  • перейти в раздел "Помощь семьям";
  • выбрать услугу "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местного представительного органа";
  • подать заявление, заполнив электронную форму;
  • подписать через ЭЦП-ключ.
Повышение тарифов на комуслуги: кому из алматинцев полагается компенсация и как ее получить

Фото: пресс-служба акимата Алматы

9 августа 2023 года замакима Алматы Аскар Амрин на VII сессии маслихата рассказал, что на компенсацию для социально уязвимых слоев населения (СУСН) в связи с повышением тарифов на комуслуги из бюджета планируют выделить 3,3 млрд тенге до конца 2023 года, ежемесячно по 544 млн тенге.

Динара Халдарова
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