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Общество

Интеллектуальную игру для школьников провели в области Улытау

школа, игра, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 12:55 Фото: пресс-служба акимата области Улытау
В области Улытау в школе-гимназии имени Абая состоялась интеллектуальная игра "Зияткер", организованная сотрудниками полиции для учащихся, сообщает prosud.kz.

Мероприятие прошло в познавательном и непринужденном формате. Школьники разделились на команды, отвечали на вопросы из разных областей, решали логические задачи и демонстрировали смекалку, эрудицию и умение быстро принимать решения.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам закона и порядка. Сотрудники полиции напомнили подросткам о важности соблюдения законодательства, уважительного отношения к окружающим, знания своих прав и обязанностей.

Принцип "Закон и Порядок" является важной основой безопасного общества. Формирование правовой культуры и ответственного поведения среди подрастающего поколения – одна из важных задач профилактической работы.

Интеллектуальная игра стала для школьников не только возможностью проверить свои знания, но и площадкой для общения с сотрудниками полиции. Участники активно обсуждали задания, поддерживали друг друга и работали в команде.

Подобные встречи способствуют развитию логического мышления, расширению кругозора подростков, формированию правовой грамотности и укреплению доверия между молодежью и сотрудниками полиции.

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Айсулу Омарова
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