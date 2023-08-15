Казахские тазы впервые поедут на международную выставку в Женеве

Две собаки породы тазы отправились из Астаны в Женеву. Они будут представлять Казахстан на самой престижной собачьей выставке – World Dog Show-2023, которая пройдет в рамках генассамблеи Международной кинологической федерации 23-27 августа, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы УДП РК, тазы впервые будут принимать участие в выставке на территории Евросоюза в качестве самостоятельной породы. Их участие в престижной всемирной выставке стало возможным благодаря кропотливой работе Союза кинологов Казахстана.





Фото: пресс-служба УДП РК

"Мы провели ряд переговоров в Бельгии в апреле и мае 2023 года. По обращению СКК впервые порода "Kazakh Tazy" добавлена в номенклатурный перечень пород Международной кинологической федерации (FCI). Затем мы обратились к швейцарской стороне, как организаторам World Dog Show-2023. И очень рады, что они поддержали наше предложение и допустили породу на предстоящий чемпионат", – рассказал президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.





На заседании генеральной ассамблеи FCI также рассмотрят вопрос о полноправном членстве Союза кинологов Казахстана в Международной кинологической федерации.





Фото: пресс-служба УДП РК

В 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев поручил заняться вопросами восстановления и сохранения казахских пород тазы и тобет, а также международного признания их как исконно казахских пород собак. Для этого создали межведомственную рабочую группу.



Ранее эксперты высказались о сложности возрождения тазы и тобетов в Казахстане.