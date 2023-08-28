Две казахские тазы получили наивысшие титулы на чемпионате мира в Женеве

Две казахстанские собаки породы тазы добились высочайших результатов на World Dog Show 2023, сообщает Zakon.kz.

Собака по кличке Тумар была признана "Лучшим представителем породы" и "Победителем Кубка мира в Женеве" (Geneva World Cup Winner).





Вторая участница из Казахстана – Вангелия – завоевала титулы "Лучший представитель противоположного пола" и "Лучший ветеран Кубка мира в Женеве" (Geneva World Cup Veteran Winner).









Тазы участвовали в соревнованиях в группе непризнанных пород (11-я группа Международной кинологической федерации – FCI).

"Моя задача была вывести крепких и здоровых тазы, принимать участие с ними во всех международных выставках, чтобы нашу породу видели везде в мире", – рассказала кинолог Елена Хардина.

В Швейцарии конкурентами казахстанских собак были тазы, проживающие в Италии, выведенные в питомнике России.









"World Dog Show 2023 проходил в рамках заседания Генеральной ассамблеи FCI, на котором было принято решение о включении полноправным членом в эту международную организацию Союза кинологов Казахстана. Тем самым СКК получил право подать заявку на регистрацию тазы и тобет как исконно казахских пород", – рассказали в пресс-службе УДП РК.

Ранее эксперты высказались о сложности возрождения тазы и тобетов в Казахстане.





В 2022 году глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил УДП координировать работу по возрождению и сохранению казахских пород собак тазы и тобет. Уполномоченным органом было определено Министерство экологии и природных ресурсов.



