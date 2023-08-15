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Законодательство РК

Недропользователей обязали выделять средства на обучение граждан из социально уязвимых слоев населения

нефтяная вышка Фото: gov.kz
В апреле 2023 года вступили в силу изменения в Правила финансирования обучения недропользователями казахстанских кадров. Их обязали выделять средства на обучение граждан из социально уязвимых слоев населения, сообщает Zakon.kz.

Предусмотрены следующие основные корректировки:

  • добавлено направление средств на прохождение профессиональной практики обучающимися технического, профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе дуальное обучение;
  • добавлено направление средств на повышение квалификации, переподготовку граждан РК;
  • установлен обязательный минимальный порог в размере 30% от общего объема обязательств недропользователя на обучение казахстанских кадров, не являющихся работниками недропользователя, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения.

Также был расширен список социально уязвимых слоев населения. В частности, в него добавили граждан, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом уполномоченным органом в области здравоохранения.

Помимо этого, внесли обязательство о направлении средств на приобретение работ и услуг, необходимых для улучшения материально-технической базы государственных организаций образования. В данном случае к работам отнесены: строительство, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений; к услугам: услуги по запуску, наладке, ремонту объектов и технологий информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования и (или) обеспечения информационной безопасности, по разработке, адаптации и (или) применению программного обеспечения, по обработке данных, по архитектурно-проектировочным работам, комплексные инженерные услуги, связанные со строительством, капитальным и текущим ремонтам зданий и сооружений.

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