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В районе Акмолинской области построят два дома для социально уязвимых слоев населения

В районе Акмолинской области построят два дома для социально уязвимых слоев населения, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 15:14 Фото: пресс-служба акимата Сандыктауского района
В Сандыктауском районе Акмолинской области активно ведутся работы по строительству двух многоэтажек общей сложностью на 32 квартир для очередников и социально уязвимых слоев населения.

Одна из них готова к сдаче. Подробнее рассказали в районном акимате.

"Строительство 16 квартирного жилого дома с инженерными сетями и благоустройством в селе Балкашино завершилось. В 2023 году заключен договор с проектной организацией ТОО "Кокшетау горсельпроект" на разработку проектно-сметной документации. 25 апреля 2024 года получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту для предоставления квартир социально-уязвимым слоям населения, стоящих в очереди на получение арендного жилья. Строительно-монтажные работы начаты в июне месяце текущего года, выполнены работы по укладке теплотрассы, монтажу септика, ведутся работы по монтажу фундаментов, планируются работы по установке водопроводных колодцев. На сегодняшний день ведутся работы по прокладке внутренних инженерных сетей, водопровод, система отопления, штукатурка внутренних стен помещений и благоустройство территории".Пресс-служба акимата Сандыктауского района

Как проинформировали в ведомстве, в скором времени 16 семей заедут в новые квартиры. Эта новость очень обрадовала тех, кто несколько лет ждет своей очереди на собственное жилье. По словам местных исполнительных органов, в регионе строится еще один 16-ти квартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством в селе Балкашино.

"В 2023 году заключен договор с проектной организацией ТОО "Аlpha-Pro", директор Әлімарданұлы Илияс на разработку проектно-сметной документации "Строительство 16-ти квартирного жилого дома с инженерными сетями и благоустройством" получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту. Общая площадь жилого дома составляет 1755 м². Общая площадь квартир составляет 841,36 м². Жилая площадь квартир – 419,38 м². В настоящее время проведены земляные работы, вырыт котлован, ведутся работы по монтажу фундамента", – резюмировали в акимате Сандыктауского района.

Работы, направленные на повышения благосостояния жизни жителей Сандыктауского района, продолжатся.

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