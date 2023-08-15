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В Конаеве проведут служебное расследование в отношении центра для особенных детей

центр дневного пребывания города Конаев Фото: скриншот видео
Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области приняло решение провести служебное расследование в центре дневного пребывания города Конаева, сообщает Zakon.kz.

Расследование проведут на фоне недовольства родителей особыми условиями, предоставляемыми в центре дневного пребывания.

"Целью расследования будет выяснение причин возникновения недовольства и принятие мер для улучшения условий пребывания детей с инвалидностью в центре", – говорится в сообщении акимата.

Результаты расследования будут использованы для определения необходимых изменений в работе центра и улучшения качества предоставляемых услуг.

"Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области стремится обеспечить максимально комфортные условия для детей с инвалидностью и их родителей, а также учесть все предъявленные требования и пожелания".акимат Алматинской области

Центр дневного пребывания для адаптации, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями от 1,5 до 18 лет открыли в Конаеве 1 июня этого года. 

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Мухит Турсынали
Алматинская область Конаев
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