Безымянные улицы Конаева получили названия
Фото: Zakon.kz
Совместным постановлением акимата и решением маслихата Алматинской области от 21 октября 2025 года присвоены наименования улицам города Конаева, сообщает Zakon.kz.
Так, безымянные улицы Конаева получили следующие названия:
- Безымянная улица (1 линия) – улица "Әбдіқадыр Нұрмағанбетов";
- Безымянная улица (2 линия) – улица "Ақбай Әлібаев";
- Безымянная улица (3 линия) – улица "Жақыпжан Шарипов";
- Безымянная улица (4 линия) – улица "Сүндетбай Балхашев";
- Безымянная улица (6 линия) – улица "Жұмабек Жақыпов";
- Безымянная улица (8 линия) – улица "Әукен Жылқыбаев".
Совместное постановление и решение вводится в действие с 9 ноября 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript