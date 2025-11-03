Безымянные улицы Конаева получили названия

Фото: Zakon.kz

Совместным постановлением акимата и решением маслихата Алматинской области от 21 октября 2025 года присвоены наименования улицам города Конаева, сообщает Zakon.kz.

Так, безымянные улицы Конаева получили следующие названия: Безымянная улица (1 линия) – улица "Әбдіқадыр Нұрмағанбетов";

Безымянная улица (2 линия) – улица "Ақбай Әлібаев";

Безымянная улица (3 линия) – улица "Жақыпжан Шарипов";

Безымянная улица (4 линия) – улица "Сүндетбай Балхашев";

Безымянная улица (6 линия) – улица "Жұмабек Жақыпов";

Безымянная улица (8 линия) – улица "Әукен Жылқыбаев". Совместное постановление и решение вводится в действие с 9 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: