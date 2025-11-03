#Народный юрист
Право

Безымянные улицы Конаева получили названия

Конаев, город Конаев, Капчагайское водохранилище, Капчагай, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 09:14 Фото: Zakon.kz
Совместным постановлением акимата и решением маслихата Алматинской области от 21 октября 2025 года присвоены наименования улицам города Конаева, сообщает Zakon.kz.

Так, безымянные улицы Конаева получили следующие названия:

  • Безымянная улица (1 линия) – улица "Әбдіқадыр Нұрмағанбетов";
  • Безымянная улица (2 линия) – улица "Ақбай Әлібаев";
  • Безымянная улица (3 линия) – улица "Жақыпжан Шарипов";
  • Безымянная улица (4 линия) – улица "Сүндетбай Балхашев";
  • Безымянная улица (6 линия) – улица "Жұмабек Жақыпов";
  • Безымянная улица (8 линия) – улица "Әукен Жылқыбаев".

Совместное постановление и решение вводится в действие с 9 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
