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Россия передала Казахстану останки погибшего воина

Россия передала Казахстану останки погибшего воина Фото: пресс-служба МИД РК
Передача останков воина Сейлана Маметова, погибшего под Москвой в годы Великой Отечественной войны, прошла в посольстве Казахстана в Москве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Останки воина были найдены в мае 2023 года около подмосковной деревни Апальщино поисковым отрядом "Эхо Войны".

Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность бойца.

"Сейлан Маметов (1912 года рождения) был призван Казалинским райвоенкоматом Кызыл-Ординской области, воевал в составе 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии и погиб при обороне Москвы 7 ноября 1941 года".Пресс-служба МИД РК

Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что мероприятие – дань уважения воинам, пожертвовавшим собой ради будущих поколений.

Россия передала Казахстану останки погибшего воина

Фото: пресс-служба МИД РК

"Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев, воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц".Даурен Абаев

В свою очередь, командир поискового отряда "Эхо Войны" Геннадий Иванов отметил, что благодаря таким бойцам, как Сейлан Маметов, враг был остановлен на подступах к Москве.

Родственники Сейлана Маметова пока не нашлись. Останки будут доставлены в Казахстан и захоронены со всеми воинскими почестями.

Россия передала Казахстану останки погибшего воина

Фото: пресс-служба МИД РК

"Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается", – заключили в МИД.

15 августа 2023 года в Москве также состоялась передача останков погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанских воинов. Они были найдены в Тверской области поисковыми отрядами "Память поколений" и "Фронтовые дороги". Благодаря сохранившимся бланкам в солдатских медальонах удалось установить личности бойцов.

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