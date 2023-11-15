Россия передала Казахстану останки погибшего воина
Останки воина были найдены в мае 2023 года около подмосковной деревни Апальщино поисковым отрядом "Эхо Войны".
Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность бойца.
"Сейлан Маметов (1912 года рождения) был призван Казалинским райвоенкоматом Кызыл-Ординской области, воевал в составе 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии и погиб при обороне Москвы 7 ноября 1941 года".Пресс-служба МИД РК
Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что мероприятие – дань уважения воинам, пожертвовавшим собой ради будущих поколений.
Фото: пресс-служба МИД РК
"Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев, воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц".Даурен Абаев
В свою очередь, командир поискового отряда "Эхо Войны" Геннадий Иванов отметил, что благодаря таким бойцам, как Сейлан Маметов, враг был остановлен на подступах к Москве.
Родственники Сейлана Маметова пока не нашлись. Останки будут доставлены в Казахстан и захоронены со всеми воинскими почестями.
Фото: пресс-служба МИД РК
"Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается", – заключили в МИД.
15 августа 2023 года в Москве также состоялась передача останков погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанских воинов. Они были найдены в Тверской области поисковыми отрядами "Память поколений" и "Фронтовые дороги". Благодаря сохранившимся бланкам в солдатских медальонах удалось установить личности бойцов.