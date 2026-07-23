Какие симптомы могут быть ранними признаками рака, рассказал онколог

Постоянная усталость, непроходящий кашель и резкое снижение веса могут указывать на развитие онкологического заболевания на ранней стадии. На какие скрытые симптомы рака стоит срочно обратить внимание и обратиться к врачу, рассказал онколог Иржи Кубеш, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror, прежде всего врач посоветовал обратить внимание на постоянную усталость, мешающую работать, заниматься спортом или выполнять повседневные действия.

"Усталость, связанную с раком, часто описывают как непреодолимое переутомление, которое не проходит даже после сна. Существует множество возможных объяснений усталости, включая анемию, заболевания щитовидной железы, инфекции и плохой сон, но постоянную утомляемость стоит обсудить с терапевтом", – подчеркнул Кубеш.

Также, по словам онколога, должен насторожить непроходящий и постепенно усиливающийся кашель, особенно если он сопровождается одышкой, болью в груди или кашлем с кровью.

Кроме того, признаком рака может быть необъяснимая потеря веса без изменения режима питания или спортивных нагрузок.

"Важно не беспокоиться из-за каждого кашля или недомогания, а обращать внимание на симптомы, которые сохраняются, возвращаются или просто не кажутся вам нормальными. Во многих случаях они имеют безобидное объяснение, но если развивается что-то серьезное, своевременное обследование дает наилучшие шансы на успешную диагностику и лечение", – заключил Кубеш.

Ранее ученые доказали, что лишний вес вызывает рак в два раза чаще, чем думали.