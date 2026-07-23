#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
465.74
531.08
5.92
Наука и технологии

Какие симптомы могут быть ранними признаками рака, рассказал онколог

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 23:35 Фото: Zakon.kz
Постоянная усталость, непроходящий кашель и резкое снижение веса могут указывать на развитие онкологического заболевания на ранней стадии. На какие скрытые симптомы рака стоит срочно обратить внимание и обратиться к врачу, рассказал онколог Иржи Кубеш, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror, прежде всего врач посоветовал обратить внимание на постоянную усталость, мешающую работать, заниматься спортом или выполнять повседневные действия.

"Усталость, связанную с раком, часто описывают как непреодолимое переутомление, которое не проходит даже после сна. Существует множество возможных объяснений усталости, включая анемию, заболевания щитовидной железы, инфекции и плохой сон, но постоянную утомляемость стоит обсудить с терапевтом", – подчеркнул Кубеш.

Также, по словам онколога, должен насторожить непроходящий и постепенно усиливающийся кашель, особенно если он сопровождается одышкой, болью в груди или кашлем с кровью.

Кроме того, признаком рака может быть необъяснимая потеря веса без изменения режима питания или спортивных нагрузок.

"Важно не беспокоиться из-за каждого кашля или недомогания, а обращать внимание на симптомы, которые сохраняются, возвращаются или просто не кажутся вам нормальными. Во многих случаях они имеют безобидное объяснение, но если развивается что-то серьезное, своевременное обследование дает наилучшие шансы на успешную диагностику и лечение", – заключил Кубеш.

Ранее ученые доказали, что лишний вес вызывает рак в два раза чаще, чем думали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
21:37, 07 июля 2026
Онколог предупредил о ведущих к раку привычках
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение
20:08, 06 декабря 2024
Врач перечислила первые признаки рака, которые нельзя игнорировать
медик
00:52, 16 августа 2023
Онколог перечислил незаметные симптомы рака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото со страницы WBSS в Twitter
23:34, 23 июля 2026
Александр Усик рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры в боксе
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
23:07, 23 июля 2026
Появился видеообзор матча "Паневежис" - "Тобол" в Лиге Конференций
Фото: пресс-служба КТФ
22:54, 23 июля 2026
Видеообзор разгромного поражения Скатова от Рублёва на турнире в Португалии
Фото: WTA
22:38, 23 июля 2026
Юлия Путинцева завершила выступление на престижном турнире в Гамбурге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: