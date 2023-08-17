"Золотые участки" на 7 млрд тенге вернули в госсобственность в Мангистауской области

94 земельных участка стоимостью свыше 7 млрд тенге вернули в собственность государства в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области, в текущем году по мерам прокурорского надзора в госсобственность вернули 94 участка стоимостью свыше 7 млрд тенге. Общая их площадь составила 81 тысячу гектаров. Речь идет о так называемых "золотых участках".

"К примеру, возвращены шесть земельных участков в прибрежных зонах общей площадью 255,5 га на сумму 2,6 млрд тенге, не освоенных еще с 2004 года. Также в госсобственность возвратили земли, выданные с нарушением земельного законодательства. В частности, вернули земельный участок площадью 225 га, принадлежащий ТОО "OilRealEstate" стоимостью 1 млрд тенге", – сообщили в прокуратуре.

В отдельных районах порядка 60 сельскохозяйственных участков не использовали в полной мере, поскольку поголовье животных не соответствовало предельно допустимым нормам нагрузки на общую площадь пастбищ (меньше на 20%). Из-за отсутствия своевременной инвентаризации земли в регионе ее использовали нерационально и неэффективно.

"По актам надзора виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается", – резюмировали в прокуратуре.

Ранее в Алматы также вернули в госсобственность землю стоимостью 7 млрд тенге.