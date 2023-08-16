"Свинарник" на плато Ассы расчистили в Алматинской области

28 тонн мусора вывезли с плато Ассы в Алматинской области. Отходы убрали после того, как на их обилие обратили внимание иностранные туристы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области 16 августа, на плато Ассы туристы регулярно разбивают кемпинговые лагеря. На выходных 11-13 августа в районе обсерватории организовали очередной масштабный тур, но оставшийся после этого выезда мусор так и не убрали вовремя.

"15 августа в целях уборки мусора, оставленного туристами, акимат Енбекшиказахского района совместно с представителями ГНПП "Иле-Алатау" в количестве 43 человек провел субботник с обеспечением четырех единиц техники. В итоге вывезли 28 тонн мусора, вся территория очищена", – сообщили в пресс-службе областного акимата.

На видео, которое распространил акимат, заметно, что на плато находились не только бытовые отходы, оставленные туристами, но и строительные.





Ранее на проблему с вывозом мусора с плато Ассы обратили внимание иностранные туристы. Уроженка Якутии раскритиковала казахстанские турфирмы за пренебрежительное отношение к природе и подчеркнула, что уборкой отходов на плато никто не занимается.

"Это относится ко всем гигантам турфирм Казахстана. Плато Ассы – жемчужина вашей страны, но какой толк в ваших турах, если вы держите эти места как свинарник?" – задалась вопросом туристка.