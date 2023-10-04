"Свинарник" стал причиной ограничения въезда на территорию Ассы
Изначально информация о том, что туристы теперь не смогут отдохнуть на плато, появилась в социальных сетях.
"На плато Ассы, у обсерватории, построили заборы и вывесили значки, что проезд запрещен, привычная всем точка для стоянки, кемпинга и так далее больше недоступны", – отметил автор.
Рашит Валиуллин подтвердил эти ограничения.
"B настоящее время институтом проводятся работы по ограждению земельных участков обсерватории "Ассы-Тургень" с целью минимизации негативного воздействия спонтанного туризма на проводимые на данной обсерватории высокоточные астрономические наблюдения".И. о. директора Астрофизического института Валиуллин
По словам специалиста, острая необходимость в ограждении территории обсерватории возникла в августе 2023 года.
"Тогда из-за масштабного загрязнения неогражденной территории обсерватории "Ассы-Тургень" туристами институт был вынужден оплатить экологический штраф, а акимату Алматинской области пришлось вывозить с данной территории мусор в больших объемах", – добавил он.
Касательно проезда по территории обсерватории Валиуллин сообщил следующее.
"Возможность прогона скота через территории обсерватории на земли выпаса оставлена. Проезд туристов по территории обсерватории будет обеспечиваться по согласованию с туристическими компаниями, организующими эти выезды, при условии соблюдения ими обязательств по вывозу мусора и минимального светового загрязнения".Рашит Валиуллин
Ранее сообщалось, что туристы пожаловались на горы отходов на Ассы. К примеру, уроженка Якутии раскритиковала турфирмы за пренебрежительное отношение к природе и подчеркнула, что уборкой отходов на плато никто не занимается.
А уже 16 августа 2023 года в акимате Алматинской области заявили, что 28 тонн мусора вывезли с плато.