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"Свинарник" стал причиной ограничения въезда на территорию Ассы

"Свинарник" стал причиной ограничения въезда на территорию Ассы Фото: wikimedia/Islam Mirsaitov
Въезд на высокогорное плато Ассы для туристов ограничен. Почему так произошло, Zakon.kz 4 октября 2023 года рассказал и.о. директора ТОО "Астрофизический институт имени В.Г. Фесенкова" Рашит Валиуллин.

Изначально информация о том, что туристы теперь не смогут отдохнуть на плато, появилась в социальных сетях.

"На плато Ассы, у обсерватории, построили заборы и вывесили значки, что проезд запрещен, привычная всем точка для стоянки, кемпинга и так далее больше недоступны", – отметил автор.

Рашит Валиуллин подтвердил эти ограничения.

"B настоящее время институтом проводятся работы по ограждению земельных участков обсерватории "Ассы-Тургень" с целью минимизации негативного воздействия спонтанного туризма на проводимые на данной обсерватории высокоточные астрономические наблюдения".И. о. директора Астрофизического института Валиуллин

По словам специалиста, острая необходимость в ограждении территории обсерватории возникла в августе 2023 года.

"Тогда из-за масштабного загрязнения неогражденной территории обсерватории "Ассы-Тургень" туристами институт был вынужден оплатить экологический штраф, а акимату Алматинской области пришлось вывозить с данной территории мусор в больших объемах", – добавил он.

Касательно проезда по территории обсерватории Валиуллин сообщил следующее.

"Возможность прогона скота через территории обсерватории на земли выпаса оставлена. Проезд туристов по территории обсерватории будет обеспечиваться по согласованию с туристическими компаниями, организующими эти выезды, при условии соблюдения ими обязательств по вывозу мусора и минимального светового загрязнения".Рашит Валиуллин

Ранее сообщалось, что туристы пожаловались на горы отходов на Ассы. К примеру, уроженка Якутии раскритиковала турфирмы за пренебрежительное отношение к природе и подчеркнула, что уборкой отходов на плато никто не занимается.

А уже 16 августа 2023 года в акимате Алматинской области заявили, что 28 тонн мусора вывезли с плато. 

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