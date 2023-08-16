В Семее заасфальтировали 25 улиц
Сегодня, 16 августа 2023 года, начался средний ремонт ул. Би Боранбая, ведущей в пос. Степной.
По словам акима города, в текущем году масштабная работа ведется не только в Семее, но и в сельских округах.
"В настоящее время заасфальтирована подъездная дорога к трем селам. Если работы будут продолжены в этом же темпе, то до конца сентября запланированные работы будут завершены", – сказал Нурбол Нурсагатов.
Фото: пресс-служба акимата Семея
Ранее сообщалось, что на 2023 год в Семее запланировано проведение среднего ремонта дорог на 40 улицах общей протяженностью 60 км.
На сегодняшний день работы по асфальтированию завершены на 25 улицах, в том числе на улицах Стальского (подмостовая левого берега), Иртышская, Цветочная, Дружбы, Чайковского, Московская и т.д. Также произведены работы по замене бортовых камней и восстановлению тротуаров по ул.Шугаева, Чайковского и Кутжанова.
Ремонт продолжается на четырех улицах, таких как ул. Джангельдина и ул. Турганбаева в районе Затона, также производятся работы по установке бортовых камней в пос. Восточный по ул. Кошкимбаевой и обустройство тротуаров по ул. Докучаева.
Фото: пресс-служба акимата Семея
Ранее на ул. Крайняя не имелось асфальтового покрытия, и от местных жителей поступало много жалоб на бездорожье. В текущем году на этой улице ведутся работы по укладке асфальта.
"Я каждый день еду на работу по этой улице. До недавних пор ходовая часть моей машины нуждалась в постоянном ремонте из-за глубоких ям, колеса были в плачевном состоянии. Мы благодарны, что, наконец, обратили внимание на нашу улицу, думаю, со временем все проблемы будут решены", – сказал житель Семея Арман Нургалиев.