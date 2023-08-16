В Семее заасфальтировали 25 улиц

В Семее завершены работы по асфальтированию дорог на 25 улицах. Аким города Нурбол Нурсагатов совместно с руководителями подрядных организаций проверил ход ремонтных работ по ул. Крайняя, Жангельдина, Турганбаева и подъезд к пос. Степной по ул. Би Боранбая.

Сегодня, 16 августа 2023 года, начался средний ремонт ул. Би Боранбая, ведущей в пос. Степной.

По словам акима города, в текущем году масштабная работа ведется не только в Семее, но и в сельских округах.

"В настоящее время заасфальтирована подъездная дорога к трем селам. Если работы будут продолжены в этом же темпе, то до конца сентября запланированные работы будут завершены", – сказал Нурбол Нурсагатов.

Фото: пресс-служба акимата Семея

Ранее сообщалось, что на 2023 год в Семее запланировано проведение среднего ремонта дорог на 40 улицах общей протяженностью 60 км.

На сегодняшний день работы по асфальтированию завершены на 25 улицах, в том числе на улицах Стальского (подмостовая левого берега), Иртышская, Цветочная, Дружбы, Чайковского, Московская и т.д. Также произведены работы по замене бортовых камней и восстановлению тротуаров по ул.Шугаева, Чайковского и Кутжанова.

Ремонт продолжается на четырех улицах, таких как ул. Джангельдина и ул. Турганбаева в районе Затона, также производятся работы по установке бортовых камней в пос. Восточный по ул. Кошкимбаевой и обустройство тротуаров по ул. Докучаева.

Фото: пресс-служба акимата Семея

Ранее на ул. Крайняя не имелось асфальтового покрытия, и от местных жителей поступало много жалоб на бездорожье. В текущем году на этой улице ведутся работы по укладке асфальта.

"Я каждый день еду на работу по этой улице. До недавних пор ходовая часть моей машины нуждалась в постоянном ремонте из-за глубоких ям, колеса были в плачевном состоянии. Мы благодарны, что, наконец, обратили внимание на нашу улицу, думаю, со временем все проблемы будут решены", – сказал житель Семея Арман Нургалиев.