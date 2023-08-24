Известный архитектор рассказал о благоустройстве сквера в Семее

Аким Семея Нурбол Нурсагатов совместно с ландшафтным дизайнером, архитектором Романом Шнайдерманом проинспектировал ход строительства общественных пространств на улицах Жамакаева и Мангилик ел.

Роман Шнайдерман – известный ландшафтный архитектор. Он разработал проекты, направленные на благоустройство Астаны, Алматы, Атырау, Актобе, Актау, Павлодара, Шымкента, Тараза и других городов страны. За его плечами опыт благоустройства пешеходной зоны на ул. Панфилова в Алматы, ботанического сада в Астане, а также обновленного центра Туркестана. В настоящее время он занимается благоустройством Семея и является автором дизайна общественных пространств на улицах Жамакаева и Мангилик ел.

"Просим обратить внимание: Роман Шнайдерман разработал дизайны данных общественных пространств на безвозмездной основе", – рассказали в акимате Семея.

Вместе с руководством города сегодня были рассмотрены вопросы озеленения общественных пространств по улице Жамакаева и Мангилик ел, обустройства комфортных зон отдыха для всех жителей и создания условий для беспрепятственного движения пешеходов.

Фото: пресс-служба акимата Семея

"Весной по приглашению руководства области и города я приступил к работе. В первую очередь мы изучили Семей, выбрали несколько объектов, которые, на наш взгляд, наиболее перспективные с точки зрения организации общественных пространств. Вот мы сейчас находимся с вами на ул. Мангилик ел. По нашему мнению, это артерия, которая связывает центр города с набережной. На наш взгляд, это является наиболее перспективным местом для организации общественных пространств. В общем, мы пытаемся реализовать здесь все современные мировые тенденции комфортной городской среды", – сказал архитектор Роман Шнайдерман.

Он отметил, что это удобная пешеходная улица, на которой будут и детские площадки, и спортивные площадки, и велодорожки, и фудкорты для общественного питания, интересная архитектурная фонари-подсветки, автоматическая система полива и массивы кустарников и многолетних цветов.

Фото: пресс-служба акимата Семея

Согласно проекту, благоустройство предусматривает строительство пешеходной аллеи, детской игровой и спортивной площадок, зон для отдыха и фудкорта. Здесь будут обустроены специальные места как для тихого, так и для активного отдыха горожан.

"Особое значение мы придали озеленению, потому что это то, чего, на наш взгляд, не хватает городу. Все проекты мы многократно обсуждали с руководством области и города, были внесены корректировки и пожелания. Мы вложили очень много сил в этот проект. Я уверен, что после завершения всей работы это станет любимым местом прогулок, отдыха и досуга жителей и гостей Семея. Мы очень благодарны за эту честь, за то, что нам предоставили возможность реализовать такой интересный проект. Я думаю, что он всем понравится", – поделился Роман Шнайдерман.

В настоящее время в Семее ведется благоустрйоство более 10 общественных пространств.