Депутат выиграл суд у местного активиста в Жетысуской области

Депутат Коксуского районного маслихата Алдибек Досымбеков выиграл суд у местного активиста за распространение ложной информации о вмешательстве народного избранника в выборы акима одного из населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

В конце 2022 года в селе Алгабас прошли выборы акима, в которых участвовал местный активист Ержан Батыршаев. По итогам подсчета голосов он проиграл с минимальным отрывом и записал видеообращение, в котором обвинил секретаря маслихата Коксуского района Алдибека Досымбекова во вмешательстве в процесс голосования.



Тогда Ержан Батыршаев сообщил, что депутат лоббирует интересы определенных лиц и умышленно вмешался в процесс выборов акима села. Народный избранник посчитал это клеветой и подал на активиста в суд.

В ходе процесса, изучив все стороны дела, суд признал активиста Батыршаева виновным в распространении сведений, порочащих честь и достоинство экс-секретаря маслихата Коксуского района. Его обязали выплатить депутату Алдибеку Досымбекову моральный ущерб в размере 100 тысяч тенге.

Ранее уголовное дело в отношении журналистки из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсеновой прекратили.