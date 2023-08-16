Депутат выиграл суд у местного активиста в Жетысуской области
В конце 2022 года в селе Алгабас прошли выборы акима, в которых участвовал местный активист Ержан Батыршаев. По итогам подсчета голосов он проиграл с минимальным отрывом и записал видеообращение, в котором обвинил секретаря маслихата Коксуского района Алдибека Досымбекова во вмешательстве в процесс голосования.
Тогда Ержан Батыршаев сообщил, что депутат лоббирует интересы определенных лиц и умышленно вмешался в процесс выборов акима села. Народный избранник посчитал это клеветой и подал на активиста в суд.
В ходе процесса, изучив все стороны дела, суд признал активиста Батыршаева виновным в распространении сведений, порочащих честь и достоинство экс-секретаря маслихата Коксуского района. Его обязали выплатить депутату Алдибеку Досымбекову моральный ущерб в размере 100 тысяч тенге.
Ранее уголовное дело в отношении журналистки из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсеновой прекратили.