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Подтопление сел в Жетысуской области: комментарии местных жителей

потоп Фото: Zakon.kz
В селах Ескельдинского района продолжается подтопление. На данный момент вода оказалась сразу в четырех населенных пунктах. Жители сообщают о первых потерях, сообщает Zakon.kz

В селе Абай под наводнением оказались сразу несколько улиц аула. По словам местных жителей, под водой остались два автомобиля, сараи, домашние животные и другие придомовые пристройки.

потоп

Фото: Zakon.kz

В населенном пункте Акын Сара затруднен выезд жителей из аула. Мост при выезде села смысла, в результате чего люди оказались заблокированы.

Под водой остались и несколько улиц в районном центре. Окраины села Карабулак сейчас остаются без доступа к центральным проспектам. Аналогичная ситуация в ауле Ешкиолмес.

потоп

Фото: Zakon.kz

На место уже выехало руководство ДЧС Жетысуской области в полном составе. На месте находятся и представители местных исполнительных органов. Спасатели работают в усиленном режиме. О дополнительных ущербах на местах сообщат позже.

Обновлено: Создали штаб для помощи населению, в котором присутствует первый заместитель акима области. В акимате обещали, оказать всю необходимую помощь. Жертв среди населения нет.

штаб

Фото: ДЧС Жетысуской области

Дождь в Жетысуской области принес много проблем региону – затопило дорогу до Уштобе; в поселке Ешкиолмес произошло сильное наводнение; улицы Талдыкоргана затопило.

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Азат Жумаханов
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