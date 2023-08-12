Подтопление сел в Жетысуской области: комментарии местных жителей
В селе Абай под наводнением оказались сразу несколько улиц аула. По словам местных жителей, под водой остались два автомобиля, сараи, домашние животные и другие придомовые пристройки.
Фото: Zakon.kz
В населенном пункте Акын Сара затруднен выезд жителей из аула. Мост при выезде села смысла, в результате чего люди оказались заблокированы.
Под водой остались и несколько улиц в районном центре. Окраины села Карабулак сейчас остаются без доступа к центральным проспектам. Аналогичная ситуация в ауле Ешкиолмес.
Фото: Zakon.kz
На место уже выехало руководство ДЧС Жетысуской области в полном составе. На месте находятся и представители местных исполнительных органов. Спасатели работают в усиленном режиме. О дополнительных ущербах на местах сообщат позже.
Обновлено: Создали штаб для помощи населению, в котором присутствует первый заместитель акима области. В акимате обещали, оказать всю необходимую помощь. Жертв среди населения нет.
Фото: ДЧС Жетысуской области
Дождь в Жетысуской области принес много проблем региону – затопило дорогу до Уштобе; в поселке Ешкиолмес произошло сильное наводнение; улицы Талдыкоргана затопило.