В Алматинской области камеры "Сергек" запускают с 1 сентября

Сотрудниками полиции Алматинской области проводится ряд профилактических мероприятий по обеспечению дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Одним из самых эффективных методов на сегодня является установка камер автоматической фиксации правонарушений.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

"В этой связи на наиболее опасных участках дорог Алматинской области сотрудники Управления административной полиции при поддержке акима Алматинской области Марата Султангазиева установили систему интеллектуального видеонаблюдения "Сергек", которая будет запущена с 1 сентября. Всего на дорогах области установлено 576 камер на 124 локациях. Все строительно-монтажные работы уже завершены", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Места установки систем определены в соответствии с проведенным анализом. Во время выбора мест в первую очередь были рассмотрены наиболее опасные отрезки автодорог, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

"Отметим, что "Сергек" будет фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, несоблюдение сплошной линии. Это именно те нарушения, которые чаще всего приводят к ДТП", – дополнил полковник Аленов.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Так, камеры "Сергек" будут функционировать в г. Конаев в 20 местах, в Талгарском районе на 42, в Енбекшиказахском – 32, в Карасайском – 22, Илийском – 7 и в Жамбылском районе – в двух местах.