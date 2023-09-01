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В Алматинской области 1 сентября усилили патрульные наряды

В Алматинской области 1 сентября усилили патрульные наряды Фото: пресс-служба МВД РК
Сегодня, 1 сентября, во всех образовательных учреждениях Алматинской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. В этот день полицейские приложили максимум усилий для обеспечения безопасности на территориях образовательных учреждениях.

"В охране общественного порядка учебных заведений и обеспечении безопасности дорожного движения, были усилены патрульные наряды. В каждой школе и на прилегающих дорогах дежурили полицейские. Вопрос обеспечения общественной безопасности в школах и на прилегающих дорогах, стоит на моем особом контроле", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

В Алматинской области 1 сентября усилили патрульные наряды

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

В свою очередь поздравляю всех с этим замечательным праздником. Желаю всем учащимся успехов на предстоящий учебный год, добавил Аленов.

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Анастасия Московчук
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