В Алматинской области 1 сентября усилили патрульные наряды

Сегодня, 1 сентября, во всех образовательных учреждениях Алматинской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. В этот день полицейские приложили максимум усилий для обеспечения безопасности на территориях образовательных учреждениях.

"В охране общественного порядка учебных заведений и обеспечении безопасности дорожного движения, были усилены патрульные наряды. В каждой школе и на прилегающих дорогах дежурили полицейские. Вопрос обеспечения общественной безопасности в школах и на прилегающих дорогах, стоит на моем особом контроле", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

В свою очередь поздравляю всех с этим замечательным праздником. Желаю всем учащимся успехов на предстоящий учебный год, добавил Аленов.