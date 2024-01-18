Появились новые данные о строительстве терминала аэропорта Алматы
Правительство уделяет большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала республики.
Как отмечено на сайте главы правительства, в этой связи реализация такого крупного проекта, как строительство нового международного терминала в Алматы, имеет стратегическую значимость.
"Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта".Алихан Смаилов
Фото: primeminister.kz
Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта.
На сегодняшний день строительные работы завершены на 87%.
По его словам, открытие нового терминала планируется в июне 2024 года.
"Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов. При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 млн пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тыс. тонн", – добавил он.
В целом за 2023 год в аэропорту Алматы был отмечен рекордный уровень пассажиропотока. Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов.
Премьер-министр в заключении подчеркнул, что аэропорт Алматы должен развиваться как полноценный мультимодальный транспортно-логистический хаб с включением железнодорожных и автодорожных перевозок.
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