Появились новые данные о строительстве терминала аэропорта Алматы

Вопросы строительства нового международного терминала аэропорта Алматы и реализации ряда других инфраструктурных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, сообщает Zakon.kz.

Правительство уделяет большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала республики.

Как отмечено на сайте главы правительства, в этой связи реализация такого крупного проекта, как строительство нового международного терминала в Алматы, имеет стратегическую значимость.

"Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта". Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта.

На сегодняшний день строительные работы завершены на 87%.

По его словам, открытие нового терминала планируется в июне 2024 года.

"Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов. При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 млн пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тыс. тонн", – добавил он.

В целом за 2023 год в аэропорту Алматы был отмечен рекордный уровень пассажиропотока. Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов.

Премьер-министр в заключении подчеркнул, что аэропорт Алматы должен развиваться как полноценный мультимодальный транспортно-логистический хаб с включением железнодорожных и автодорожных перевозок.

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Инвестор должен будет учесть это в дальнейших планах.