Жительница Талдыкоргана построила колодец для отдаленной деревни Бангладеш

Предпринимательница из Талдыкоргана построила колодец от имени своих родителей для жителей одной из деревень Бангладеш, что в непосредственной близости со странами Африки, сообщает Zakon.kz.

На строительство колодца ушло 3,5 месяца. Наргиза Касенова связалась с международным благотворительным фондом "Живое сердце", и совместными усилиями им удалось выкопать колодец в Бангладеш, где ощущается острая нехватка воды.

"Это те места, где на каждом шагу мы видим болезни, голод, жажду, где в день умирает примерно 6 тыс. детей. Они нуждаются в нашей помощи, а мы в благих деяниях, ведь это то место, где мы можем заработать прощение Аллаха и его довольство. Папочки нет с нами уже 22 года, вместо него у нас осталась мама, которая воспитала нас одна". Наргиза Касенова

Предпринимательница напомнила, что, согласно исламу, построение колодца является непрерывной милостыней, которая продолжается с каждой каплей даже после смерти человека. Наргиза призывает и других казахстанцев поддержать ее инициативу, помогая жителям Африки и Южной Азии.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона казахстанцев нуждаются в помощи.