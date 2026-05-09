В 12-метровый колодец упала жительница Туркестана
Фото: скриншот видео
9 мая 2026 года в Туркестане спасли женщину, упавшую в глубокий колодец, сообщает Zakon.kz.
В городе Туркестан на улице Юсупова на территории частного жилого дома при неизвестных обстоятельствах в колодец с водой глубиной около 12 метров упала женщина 1976 года рождения.
Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно провели спасательные работы, извлекли пострадавшую из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в ведомстве.
Ранее маленькая девочка провалилась в 24-метровый колодец в Шымкенте.
