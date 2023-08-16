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В зоопарке Алматы вновь пополнение

животное Фото: скриншот видео
Работники зоопарка Алматы показали детеныша ламы, который родился у местной пары 2 июня, сообщает Zakon.kz.

Малышку назвали Айшуак.

"Дети и детеныши животных вызывают у нас неподдельное умиление и пробуждают в нас самые искренние чувства. Мы радуемся каждому рожденному у нас малышу. 2 июня у пары лам Дастана и Марси родилась малышка, которую мы назвали Айшуак, в переводе с казахского означает лунный свет. У нее просто бездонные глаза с огромными ресничками, мягкая шерстка, большие ушки и тонкие ноги", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Айшуак очень игрива, часто пытается "разыграть своих родителей".

"А увидеть вы ее можете возле вольеров с верблюдами и лошадьми Пржевальского. В рационе лам сено-разнотравье, дробленый ячмень, картофель, морковь и свекла. Кроме этого в корм добавляем мел и соль. Айшуак еще питается молоком матери, но уже пробует на вкус и "взрослую" еду", – подытожили в зоопарке.


Ранее сообщалось, что у пары оленей в зоопарке Алматы родился сказочный малыш.

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