В Алматинском зоопарке выбирают имя для новорожденного капуцина

Работники зоопарка Алматы показали детеныша бурых капуцинов, который родился у местной пары 3 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Администрация Алматинского зоопарка поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram.

"Друзья, у нас еще одна радостная новость! Узнаете этих обезьян? Их вид должен быть у всех "на слуху". Он герой многих кинофильмов. Так вот, у наших бурых капуцинов Джека и Бони 3 августа родился малыш. Это их первый ребенок. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Пол малыша пока неизвестен, поэтому пока не дали ему имя". Администрация Алматинского зоопарка

Авторы поста также предложили алматинцам и гостям города написать в комментариях названия фильмов, в которых снимались бурые капуцины.

Мой парень из зоопарка, Ночь в музее, Пираты Карибского моря и Доктор Дулитл. Самая прикольная та, которая играла в фильме Ночь в музее.

Пираты Карибского моря – самый любимый. 3 августа ДР у моего любимого супруга. Поздравляю малыша с рождением. Будем отмечать каждый год.

Такие сладкие, малышу и маме здоровья!

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