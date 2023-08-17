Сколько иностранцев будут бесплатно учиться в вузах Казахстана

Иностранцы из 80 государств мира подали заявки на обучение по грантам в вузах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, в конкурсе на получение образовательных грантов для обучения в казахстанских университетах приняли участие 2149 человек из 80 стран мира.

"Вот уже четвертый год в нашей стране реализуют стипендиальную программу для иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, и интерес к ней подтверждает с каждым годом растущее количество претендентов. В этом году для участия в стипендиальной программе поступило 6024 заявки. Претенденты прошли строгий отбор на соответствие требованиям", – сообщил министр.

Главными критериями отбора были высокая академическая успеваемость, наличие всех требуемых документов и успешное прохождение всех этапов отбора. Заявки на участие в стипендиальной программе принимали с 30 марта по 30 июня. Всего иностранцам выделили 550 грантов, из них по программам бакалавриата – 490, магистратуры – 50, докторантуры – 10. Окончательное решение о присуждении образовательных грантов студентам из-за рубежа примут в конце августа.





