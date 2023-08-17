Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько иностранцев будут бесплатно учиться в вузах Казахстана

Сколько иностранцев хотят бесплатно учиться в вузах Казахстана Фото: unsplash
Иностранцы из 80 государств мира подали заявки на обучение по грантам в вузах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, в конкурсе на получение образовательных грантов для обучения в казахстанских университетах приняли участие 2149 человек из 80 стран мира.

"Вот уже четвертый год в нашей стране реализуют стипендиальную программу для иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, и интерес к ней подтверждает с каждым годом растущее количество претендентов. В этом году для участия в стипендиальной программе поступило 6024 заявки. Претенденты прошли строгий отбор на соответствие требованиям", – сообщил министр.

Главными критериями отбора были высокая академическая успеваемость, наличие всех требуемых документов и успешное прохождение всех этапов отбора. Заявки на участие в стипендиальной программе принимали с 30 марта по 30 июня. Всего иностранцам выделили 550 грантов, из них по программам бакалавриата – 490, магистратуры – 50, докторантуры – 10. Окончательное решение о присуждении образовательных грантов студентам из-за рубежа примут в конце августа.

Со списком обладателей государственных образовательных грантов можно свериться здесь.

Читайте также

Казахстанцам разъяснили, как вносить изменения в документы на eGov.kz

Дипломы европейских вузов станут доступны для казахстанских инженеров по программе Allur

Антикор Алматы разъяснил волонтерам алгоритм проведения госзакупок

Никита Дробны
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Жара опять придет в Казахстан
Жара опять придет в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления