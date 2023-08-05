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Законодательство РК

Список присужденных образовательных грантов на 2023 год

студент Фото: pexels
На официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК опубликован список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, сообщает Zakon.kz.

4 августа свою работу завершила комиссия по присуждению образовательных грантов.

Полный список присужденных грантов можно посмотреть в Telegram-канале Национального тест-центра.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Также в этом году государство выделило 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов.

Гранты распределены таким образом: Атырауская область – 1500, Мангистауская область – 1500, Улытауская область – 300, Жетысуская область – 300, область Абай – 500, г. Шымкент – 400, Туркестанская область – 500 грантов. Данные гранты выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки.

Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" – 22 человека на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (14 человек), "Право" (11 человек), "Подготовка учителей музыки", "Подготовка учителей физической культуры" и "Психология" (по 10 человек).

Среди претендентов около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. 

Zakon.kz поздравляет обладателей государственного образовательного гранта.

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