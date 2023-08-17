Общественники Петропавловска бьют тревогу из-за умирающих собак

Общественность Петропавловска возмущена состоянием собак, которые живут на территории развлекательного комплекса "Грин парк", сообщает Zakon.kz.

Жители Петропавловска призвали прокуратуру обратить внимание на видеозапись, которая появилась в одном из популярных городских пабликов. На опубликованных кадрах видно, что собаки породы хаски, которых содержат на территории парка развлечений, покрыты ранами и находятся в очень плохом состоянии.

Судя по видео, у одного из животных – рваная рана уха, у второго серьезно повреждена лапа, третья собака сильно хромает. Как они получили повреждения, неясно, но очевидно, что собакам никто не оказал ветеринарную помощь. Общественники утверждают, что животные при смерти.

По заявлению зоозащитников, состояние собак – "это скандал и нарушение всех норм этики и законов". Общественность города требует, чтобы в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели расследование и наказали виновных. В частности, горожане уже призвали прокуратуру обратить внимание на ситуацию.

В марте в Казахстане запустили "горячую линию" по защите животных, куда можно обращаться с жалобами на нарушения законодательства.