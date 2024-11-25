Бездомные собаки умирают на улицах Костаная

Волонтеры заявили о том, что на улицах Костаная находят умирающих в ужасных мучениях собак, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали Astana TV, что животные абсолютно не агрессивные и не представляют угрозу обществу. Кроме того, прошли вакцинацию и чипирование.

"К сожалению, травят именно животных, которые стерилизованные, вакцинированные, биркованные, то есть, это собаки, которые защищены законом, они контактные. Признаки отравления такие же, как у наших собак в приюте, все точь в точь так же. Собаки в течение часа-полутора умирают в таких муках, по другому не скажешь, в агонии, в галлюцинациях". Волонтер Анастасия Серикова

По факту гибели четвероногих проводится проверка.

"Устанавливаются все очевидцы, обстоятельства, просматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего". Пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева

Ранее в Мажилисе при обсуждении поправок в законопроект "Об ответственном обращении с животными" состоялся забавный диалог между депутатом и зоозащитницей.