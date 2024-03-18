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Нарушения на миллионы тенге выявили в системе госзакупок в Алматы

Нарушения на миллионы тенге выявили в системе госзакупок в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 00:42 Фото: Zakon.kz
Волонтеры обнаружили нарушения в системе государственных закупок в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "24KZ", активисты выявили несоответствие цен на модульные пункты отдыха для водителей общественного транспорта. Реальная стоимость товаров была вдвое ниже заявленной, что привело к завышению сумм закупок на 137 млн тенге. Это сделку в итоге отменили.

"Хочу отметить, что с начала года Антикоррупционной службой города Алматы путем проведения мониторинга портала "Единое окно закупок", а также направления соответствующих писем в государственные органы сэкономлено более 3 млрд тенге. Работа в данном направлении продолжается. В настоящее время ожидается предотвращение нерационального использования более 1,2 млрд тенге", – рассказал врио первого зам. руководителя Антикоррупционной службы Алматы Канат Салимбаев. 

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Казахстана 14 марта 2024 года отчиталась о принимаемых мерах по обеспечению законности в сфере государственных закупок и расходования бюджетных средств. В 2023 году в сфере госзакупок установлено более 2,5 тыс. нарушений. 


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