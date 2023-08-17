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Сайт российского телеканала "Царьград" заблокировали в Казахстане

Сайт российского телеканала "Царьград" заблокировали в Казахстане Фото: pxhere
Доступ к сайту "Царьграда" ограничили из-за ряда публикаций, разжигающих межнациональную рознь, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК 17 августа, доступ к сайту российского телеканала "Царьград" ограничили в связи с нарушением требований казахстанского законодательства. В результате мониторинга информационного поля на сайте выявили четыре публикации, которые направлены на разжигание межнациональной розни и создание негативного общественного резонанса.

"Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации (п. 4 ст. 13 Закона о СМИ), Конституции Республики Казахстан (п. 3 ст. 20) и "О противодействии экстремизму" (пп. 1 ст. 1), а также Уголовному кодексу Республики Казахстан (ст. 174)", – подчеркнули в пресс-службе МИОР РК.

Министерство направило АО "Государственная техническая служба" и провайдерам предписание об ограничении доступа к сайту "Царьграда". Поскольку нарушающая закон информация с веб-ресурса по состоянию на 17 августа не удалена, доступ к двум доменам телеканала ограничили.

В пресс-службе МИОР РК подчеркнули, что министерство стремится выстраивать конструктивный диалог с администраторами интернет-сайтов, и если противоправную информацию с сайта "Царьграда" удалят, то доступ к нему в Казахстане восстановят.

Ранее в МЦРИАП объяснили, почему сайт Yandex.kz сначала перестал открываться в Казахстане, а затем вновь стал доступен.

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